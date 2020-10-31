Kuşadası'nda hasar için 800 başvuru yapıldı
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Kuşadası'nda hasar için 800 başvuru yapıldı

31.10.2020 23:59 | Son Güncelleme: 01.11.2020 00:22

Kuşadası'nda hasar için 800 başvuru yapıldı Ege Denizi'nde dün meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar tarafından Kuşadası Belediyesi'ne 800 hasar başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Kuşadası'nda hasar için 800 başvuru yapıldı

AYDIN - Ege Denizi'nde dün meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar tarafından Kuşadası Belediyesi'ne 800 hasar başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında oluşturulan kriz masası vatandaşların başvurularını süratle değerlendirmeye aldı. İnşaat Mühendisleri Odası Kuşadası Temsilciliği ile Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yapılan 800 hasar başvurusunu tek tek değerlendirdi. Yapılan inceleme sonucu 15 binanın ağır hasarlığı olduğu tespit edilirken, ekipler ayrıca bina ile 89 hasarlı dairenin tahliyesini sağladı. Ağır hasarlı 15 binada oturan 36 kişi ise belediye tarafından otel ve tatil köylerine yerleştirildi.

Bu arada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Kuşadası'nda hasar için 800 başvuru yapıldı
Kuşadası'nda hasar için 800 başvuru yapıldı
Kuşadası'nda hasar için 800 başvuru yapıldı
Kuşadası'nda hasar için 800 başvuru yapıldı
Kuşadası'nda hasar için 800 başvuru yapıldı
Kuşadası'nda hasar için 800 başvuru yapıldı
Kuşadası'nda hasar için 800 başvuru yapıldı
Kuşadası'nda hasar için 800 başvuru yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZAFER HACISALİHOĞLU

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