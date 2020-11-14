Kuşadası'nda bıçaklı cinayet
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Kuşadası'nda bıçaklı cinayet

14.11.2020 19:36 | Son Güncelleme: 14.11.2020 19:51
Kuşadası'nda bıçaklı cinayet

Kuşadası'nda biri kadın iki kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada, boğazından darbe alan bir kişi hayatını kaybetti.

Kuşadası'nda biri kadın iki kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada, boğazından darbe alan bir kişi hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırı ve cinayetle ilgili polis iki kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Ege Mahallesi Saklıkent Sitesi önünde meydana gelen olayda, F.K., ve kadın arkadaşı V.B., A.A. ve B.D. isimli iki kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından önce biber gazı kullanan A.A. ve B.D. ardından üzerlerinde sakladıkları bıçaklarla F.K.'ye boğazından, kadın arkadaşı V.B.'yi de ayağından bıçakladı. Ağır yaralanan iki çocuk babası olan ve bir restorantta garson olarak çalışan F.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybederken, bacağından yaralanan V.B. ise Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bu arada, cinayetin ardından Kuşadası Emniyet Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirip olay yerinden kaçan A.A. ve B.D. polisin ısrarlı takibi sonucu Pilav Dağı mevkiinde dağ yolunda yaya olarak ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli Kuşadası Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - AYDIN

Kuşadası'nda bıçaklı cinayet
Kuşadası'nda bıçaklı cinayet
Kuşadası'nda bıçaklı cinayet
Kuşadası'nda bıçaklı cinayet
Kuşadası'nda bıçaklı cinayet
Kuşadası'nda bıçaklı cinayet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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