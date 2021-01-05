Kuşadası'nda 1'i avukat 6 kişi, kız çocuğuna taciz iddiasıyla tutuklandı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğu S.K.'ye cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i avukat 6 kişi, tutuklandı.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğu S.K.'ye cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i avukat 6 kişi, tutuklandı.
Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan 14 yaşındaki S.K.'ya 6 kişinin cinsel tacizde bulunduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Polis, psikolog eşliğinde S.K.'nin ifadesini aldı. S.K., ifadesinde Kuşadası'nda avukatlık yapan M.M.K. ile 5 kişinin adını verdi. Harekete geçen polis, S.K.'nin ifadesi doğrultusunda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerini ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER