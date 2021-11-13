Kuşadası'na aynı anda 2 kruvaziyerle 1200 turist - Haberler
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Kuşadası'na aynı anda 2 kruvaziyerle 1200 turist

Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Haberler | Güncel
Kuşadası'na aynı anda 2 kruvaziyerle 1200 turist

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki limana Norveç bayraklı 'Viking Sea' ve 'Viking Venüs' isimli kruvaziyerlerle çoğu ABD'li olan toplam 1200 turist ve 1000 gemi personeli geldi.

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki limana Norveç bayraklı 'Viking Sea' ve 'Viking Venüs' isimli kruvaziyerlerle çoğu ABD'li olan toplam 1200 Turist ve 1000 gemi personeli geldi. Turistler, halk oyunları ile karşılanırken, gemi personelinin de turistik çarşıyı dolaşmasına izin verilmesi, esnafın sevincini artırdı.

Kuşadası Limanı'nında bu sabah 2 kruvaziyer aynı anda ağırlandı. Norveç bayraklı kruvaziyerler 'Viking Sea' ve 'Viking Venüs' ile ilçeye, çoğu ABD'li olan 1200 turist ile 1000 kişilik gemi personeli geldi. Turistler, halk oyunları ile karşılandı. Yolcuların bir kısmı tur otobüsleriyle Efes ve Meryemana Evi'ni ziyarete gitti. Tur programına katılmayanlar ise turistik çarşılarda alışveriş yaptı. Gemi personelinin de Kuşadası'na ayak basmasına izin verilmesi, kepenklerini açan çarşı esnafının sevincini artırdı.

Gemi seferlerinin aralık ayının sonuna kadar süreceğini belirten Ege Port Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, "Gelecek yıl Kuşadası için çok daha iyi bir sezon olacak. 2022 yılında 500 gemi seferiyle 900 bin yolcu bekliyoruz" dedi.


Kuşadası'na aynı anda 2 kruvaziyerle 1200 turist

Kuşadası'na aynı anda 2 kruvaziyerle 1200 turist

Kuşadası'na aynı anda 2 kruvaziyerle 1200 turist

Kuşadası'na aynı anda 2 kruvaziyerle 1200 turist

Kuşadası'na aynı anda 2 kruvaziyerle 1200 turist

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Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Son Dakika Haberleri

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