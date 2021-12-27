Kurum müdürleri AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Kurum müdürleri AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kurum müdürleri AA'nın geleneksel
AA / Emel Sampri - Haberler | Güncel

Edirne'de kurum müdürleri, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İSTANBUL (AA) - Edirne'de kurum müdürleri, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceledi.

Güneren, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil müsilaj", yaşam kategorisinde yine Yıldırım'ın çektiği "İstanbul beyaza büründü", spor kategorisinde de Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğraflarına oy verdi.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da seçkiyi inceleyerek oy kullandı.

Arpacı, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", spor kategorisinde de Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğraflarına oy verdi.

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AA / Emel Sampri - Son Dakika Haberleri

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