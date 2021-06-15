Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 63. bölüm fragmanı izle!
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Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 63. bölüm fragmanı izle!

Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 63. bölüm fragmanı izle!
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Kuruluş Osman dizisi, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'ın hikayesini anlatıyor. Kuruluş'un adı olan Osman'ı ünlü oyuncu Burak Özçivit canlandırıyor. Peki, Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 63. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 62. bölüm full izle!

Kuruluş Osman dizisi, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'ın hikayesini anlatıyor. Kuruluş'un adı olan Osman'ı ünlü oyuncu Burak Özçivit canlandırıyor. Peki, Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 63. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 62. bölüm full izle!

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN?

Bozdağ Film yapımı Kuruluş Osman dizisinin yapımcılığını Mehmet Bozdağ üstleniyor ve yönetmen koltuğunda Metin Günay, Ahmet Yılmaz ve Fethi Bayram oturuyor. Kuruluş Osman her Çarşamba ATV ekranlarında yayınlanmakta.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

OSMAN BEY, TOGAY'IN CEZASINI BİZZAT KESECEK

Dizinin 62'nci bölümünde Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt'e getirdiği Togay'ın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını alır. Togay'ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Moğol Valisi Yargıcı'nın tepkisini çeker. Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla Kayı Obası'nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini talep ederek Osman Bey'i zor durumda bırakır.

MOĞOL-BİZANS İTTİFAKI GENİŞLİYOR

İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola ile görüşen Moğol elçisi, Osman Bey'e karşı savaşında kendisini destekleme sözü verir. Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlarken; Osman Bey bu ittifakı bozmak için harekete geçer. Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğar.

MALHUN HATUN'UN OSMAN BEY'E VERDİĞİ MÜJDE NE?

Malhun Hatun'un Osman Bey'e müjdesi ne? Osman Bey'in Togay'ın cezasını kesmesi uç bölgesindeki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Moğolların vergi talebine ne yanıt verecek? Moğol valisinin destek sözü verdiği Nikola, nasıl bir strateji benimseyecek? Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakını bozabilecek mi? Bala Hatun, Malhun Hatun'un müjdesini nasıl karşılayacak? Kayı Obası, Moğol tehdidine karşı nasıl önlem alacak?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE

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