: Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit yerli otomobil tanıtım törenine katıldı

27.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:14

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun 2022 yılında üretimine başlayacağı, geliştirme süreci devam eden otomobilin ön gösterim versiyonu Türkiye ile buluşuyor. Türkiye'ye ait olan yeni yerli araç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı görkemli bir törenle tanıtılıyor.

TANITIMA KATILDI

Tüm Türkiye'nin kilitlendiği ilk yerli otomobilin tanıtımında çok sayıda sürpriz bir isim de vardı. ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ilk yerli otomobilin tanıtımına katıldı. Tanıtıma katılan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

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