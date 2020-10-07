Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi'yi kim canlandıracak? Yeni Ertuğrul Gazi kim olacak? Gerçek ismi nedir? Tamer Yiğit kimdir?

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu bugün başlayacak. Diziye yeni katılan oyunculardan birisi de efsane oyuncu Tamer Yiğit'tir. Peki Tamer Yiğit dizide kimi canlandıracak? Hangi rolde oynayacak? Ertuğrul Gazi kim olacak? Engin Altan Olacak mı?

Kuruluş Osman dizisine yeni katılan oyunculardan olan Tamer Yiğit'in rolü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Tamer Yiğit hangi karakteri canlandıracak? Ertuğrul Gazi kim olacak? Yeni sezondaki Ertuğrul Bey'i kim canlandıracak?

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZONDA ERTUĞRUL BEY'İ KİM CANLANDIRACAK?

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda Ertuğrul Bey diziye dahil olacak. Yeni sezonda Ertuğrul Bey'i " Tamer Yiğit " canlandıracaktır.

Ertuğrul Gazi - Tamer Yiğit

TAMER YİĞİT KİMDİR?

Tamer Yiğit 1942, Balıkesir doğumlu Türk aktör.

1942 yılında Balıkesir'de doğdu. İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenciyken, Ses Dergisi'nin açtığı kapak yıldızı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya girdi. 1973'te yaptığı evliliğin ardından 1979'da sinemadan uzaklaşan sanatçı, 1987 yılından sonra yeniden kameraların karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde roller aldı. Beş film senaryosu ve sinema için yazılmış bir film romanı vardır.

2001'de kurulan AK Parti'nin kurucu üyelerindendir. Oyunculuğa ara verdikten sonra bir süre ticaretle uğraşan Yiğit, 2007'de Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ali Selçuk Toros karakterini canlandırdı. 2008'de karakterinin rolü sona eren oyuncu, 12 yıl sonra Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi rolüyle oyunculuğa döndü.