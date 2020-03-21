Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle aralıksız mücadele eden sağlık çalışanlarına video çekerek teşekkür etti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını 11 binden fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Türkiye'ye de bulaşan virüs 9 kişinin canına mal oldu. Salgın nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına, her akşam 21.00'de balkon ve camlara çıkan vatandaşlar alkışlarıyla destek vermeye başladı. Bu desteğe Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları da sessiz kalamadı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİLER

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın oyuncuları, bir video paylaşarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Dizide Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit, "Koronavirüsle mücadelede bizler için gece gündüz demeden sabır ve fedakarlıkla çalışan başta Sağlık Bakanımıza ve bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Sizi canı gönülden alkışlıyoruz" dedi. Videoda Burak Özçivit'le birlikte Yiğit Uçan, Alma Terzic, Emre Basalak ve Latif Koru da sağlık personeline teşekkür etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 11 bin 300'den fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Aktif olarak 275 bin insana sirayet eden virüs, Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 670 vatandaşımızda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Ölümcül virüs ülkemizde 9 can kaybına neden olurken alınan önlemler had safhaya çıkarıldı. Bakan Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü. Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında, saat 21.00 itibarıyla vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı.