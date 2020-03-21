Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti - Magazin
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Magazin

Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle aralıksız mücadele eden sağlık çalışanlarına video çekerek teşekkür etti.

21.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:12
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını 11 binden fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Türkiye'ye de bulaşan virüs 9 kişinin canına mal oldu. Salgın nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına, her akşam 21.00'de balkon ve camlara çıkan vatandaşlar alkışlarıyla destek vermeye başladı. Bu desteğe Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları da sessiz kalamadı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİLER

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın oyuncuları, bir video paylaşarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Dizide Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit, "Koronavirüsle mücadelede bizler için gece gündüz demeden sabır ve fedakarlıkla çalışan başta Sağlık Bakanımıza ve bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Sizi canı gönülden alkışlıyoruz" dedi. Videoda Burak Özçivit'le birlikte Yiğit Uçan, Alma Terzic, Emre Basalak ve Latif Koru da sağlık personeline teşekkür etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 11 bin 300'den fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Aktif olarak 275 bin insana sirayet eden virüs, Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 670 vatandaşımızda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Ölümcül virüs ülkemizde 9 can kaybına neden olurken alınan önlemler had safhaya çıkarıldı. Bakan Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü. Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında, saat 21.00 itibarıyla vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı.

Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Haberin Videosu:

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Koronavirüs tiyatroya yaradı! İzleyen kişi sayısı 9 kat arttı Magazin
Koronavirüs tiyatroya yaradı! İzleyen kişi sayısı 9 kat arttı
Vasiyeti yerine getirilen Nur, Gürses'in mezarının üzerine gömüldü Magazin
Vasiyeti yerine getirilen Nur, Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
'Oy korona korona' diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek Magazin
"Oy korona korona" diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek
Virüs nedeniyle evden çıkamayan kiracıları için yaptığı alkış topladı Magazin
Virüs nedeniyle evden çıkamayan kiracıları için yaptığı alkış topladı
'Sete çıkmama kararı aldım' deyip Çukur'dan ayrılma nedenini söyledi Magazin
"Sete çıkmama kararı aldım" deyip Çukur'dan ayrılma nedenini söyledi
En yakınındaki isim anlattı! İşte koronavirüse yakalanan sunucunun sağlık durumu Magazin
En yakınındaki isim anlattı! İşte koronavirüse yakalanan sunucunun sağlık durumu
Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı
Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı
Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı
Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı
Ünlü model, korona test sonucunu milyon dolarlık malikanesinde bekliyor
Ünlü model, korona test sonucunu milyon dolarlık malikanesinde bekliyor
Oyuncu Pınar Deniz'in ailesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Oyuncu Pınar Deniz'in ailesi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Yaşlıları öldüren virüs insanlar iflas etmesine sebep olacak
Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Yaşlıları öldüren virüs insanlar iflas etmesine sebep olacak
Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler
Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler
Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı
Sıla ve Yalın, evden çıkmayan hayranlarına Instagram üzerinden konser vererek rekor kırdı
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti
Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti
Gonca Vuslateri'den 'Karantinada cinsel ilişkiye girin' tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman...
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
Koronavirüs nedeniyle kendini eve kapatan Aleyna Tilki'den takipçilerine 'Evde kalın' çağrısı
Koronavirüs nedeniyle kendini eve kapatan Aleyna Tilki'den takipçilerine "Evde kalın" çağrısı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Şarkıcı Güliz Ayla, 'Neden striptiz videoları çekmiyorsun' diyen takipçisine sert çıktı
Şarkıcı Güliz Ayla, "Neden striptiz videoları çekmiyorsun" diyen takipçisine sert çıktı
Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı
Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin James Bond Şeyma Subaşı Seren Serengil Yılmaz Erdoğan
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Nihat Özdemir Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 13:37:57. #1.15#
title