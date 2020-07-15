Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski belediye başkanı Melih Gökçek'e bir dava daha açtı. Gökçek döneminde açılması planlanan ancak açılmayan uçuş okulu için alınan 15 uçak, ASKİ'ye 42 milyon liraya mal olunca Gökçek dava açtı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski belediye başkanı Melih Gökçek döneminde alınan uçak ve helikopterlerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Yavaş ayrıca kendisinden önceki yönetimin aldığı ağaçlarla ASKİ'yi 42 milyon 324 bin lira zarara uğrattığını duyurdu.

1.5 LİRADAN ALDI 14.90 LİRADAN SATTI

Yavaş, Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısında kendisinde önceki yönetimin ağaç ve araç alımlarıyla Belediyeyi zarara uğrattığını açıkladı. 1 milyon dikilmeyen karaçam fidanı olduğunu belirten Yavaş, 9 Nisan 2015 tarihinde bir firmanın 1 lira 50 kuruştan aldığı fidanları ASKİ'ye 14 lira 90 kuruşa sattığını söyleyerek, zararı şöyle anlattı:

ALDIKLARI AĞAÇLARI DİKECEK YER YOK

"ASKİ bunları barajların kenarlarına dikmek için almış. Peki barajların kenarına dikilecek ama bilirkişiler 'Orman Genel Müdürlüğü'nden bedelsiz alınabilirdi' diyor. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü bu ağaçları dikecek yer yok, nereye dikeceksiniz?' diyor. Birçoğu dikilmiyor."

ASKİ'YE VERİLEN ZARAR 42 MİLYON LİRA

"Uçak ve helikopter, bunlar da şu anda savcılıkta. ASKİ bütçesinin zararı 42 milyon 324 bin lira. Yine 2014 yılında tanesi 1 milyon 900 bin liraya biri zırhlı 4 tane jeep alınmış.Zırhlının fatura bedeli 443 bin lira, araç zırlama bedeli 180 bin lira, bir de motoru patlatıyor, 127 bin lira ona harcanıyor."