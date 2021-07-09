Kuruçeşme tramvay hattında hummalı çalışma
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Kuruçeşme tramvay hattında hummalı çalışma

Kuruçeşme tramvay hattında hummalı çalışma
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Tramvay Projesi kapsamında D-100 İzmit batı gişeler bölgesi Yazıhaneler mevkiinden Kuruçeşme'ye ulaşımın sağlanacağı yolda çalışmalar devam ediyor.

Plajyolu'ndan Kuruçeşme'ye uzatılacak tramvay hattı kapsamında D-100 İzmit batı gişeler bölgesi yazıhaneler mevkiinden Kuruçeşme'ye ulaşımın sağlanacağı yolda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar devam ediyor. Yapımı devam eden yeni yolda duvar imalatları ve menfez yapımı yapılırken, elektrik ve MOBESE hatlarının deplasesi yapılıyor.

ARAÇLAR YENİ YOLU KULLANACAK

Tramvay hattının güzergâhı olan eski yol, yapımı süren yeni yolun tamamlanması sonrası kapatılacak. Kuruçeşme'ye araç trafiği batı gişeler bölgesi yazıhaneler mevkiinde yapılan yeni yolla sağlanacak. Mevcut yoldan tramvay hattı geçecek.

YOL GENİŞLETİLİYOR

İzmit İlçesindeki mevcut Akçaray Tramvay Hattı Plajyolu İstasyonu'ndan D-100'ün karşı tarafına geçerek Kuruçeşme'ye bağlanacak. İzmit batı gişelerinden Kuruçeşme'ye giden 900 metre uzunluğundaki yolda genişletme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, yeni yolda duvar imalatları, menfez yapımı ve elektrik ile MOBESE hatlarının deplase çalışmaları yapılıyor.Ekstra 2 şerit daha eklenerek genişletilecek ve asfaltlanacak yeni yoldan Kuruçeşme, Derince ve Körfez istikametine D-100 üzerinden araç trafiği akışı sağlanacak. Çalışma kapsamında Kuruçeşme kavşağı yeniden düzenlenirken mevcut araç trafiğinin aktığı yoldan tramvay hattı geçecek.

ESKİ YAYA KÖPRÜLERİ YIKILACAK

Kuruçeşme girişte Gümüşhaneliler Vakfı'nın önünde ve İzmit Lisesi önündeki eski köprüler yıkılarak yerlerine çelik konstrüksiyon iki yeni yaya köprüsü inşa edilecek. yaklaşık 59 metre çelik konstrüksiyon olarak imal edilecek Acıbadem yaya köprüsü ve İzmit Lisesinin önünde de 52 metre uzunluğunda çelik konstrüksiyondan yeni yaya köprüsü yapılacak.

TRAMVAY HATTI 23,4 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Hattın enerjisini sağlamak için 1 adet Trafo Merkezi kurulacak. Kuruçeşme tramvay hattının tamamlanmasıyla birlikte tramvay hattı uzunluğu 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaşacak. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23,4 kilometreye ulaşacak. Kuruçeşme istasyonuyla durak sayısı 16'ya ulaşacak ve yeni yapılacak olanla birlikte 6 adet trafo merkezi hizmet verecek.

Kaynak: Bültenler

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