'Kurtuluş Yolu'nun Amasya-Suluova güzergahı asfaltlanıyor - Haberler
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"Kurtuluş Yolu"nun Amasya-Suluova güzergahı asfaltlanıyor

AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'yla Samsun'a gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya giderken kullandığı "Kurtuluş Yolu" asfaltlanıyor.

Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'yla Samsun'a gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya giderken kullandığı "Kurtuluş Yolu" asfaltlanıyor.

Suluova'nın Amasya-Samsun güzergahındaki en eski yol olarak bilinen 16 kilometrelik yolun büyük bir bölümü Amasya İl Özel İdaresi ekiplerince asfaltla kaplanıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel ile Amasya İl Genel Meclis Üyeleri Hasan Basri İnan ve Recep Şen de asfaltlama çalışmalarına katılan ekibe kolaylıklar dileyerek tatlı ikramında bulundu.

Kurtuluş Yolu nun Amasya-Suluova güzergahı asfaltlanıyor

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Kurtuluş Yolu'nun Amasya-Suluova güzergahı asfaltlanıyor - Haberler
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