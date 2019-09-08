Kurtulmuş: siyasetin esası iddia, irade ve ahlaktır (2)

08.09.2019 02:01

'GELİN, HDP OLARAK PKK İLE ARANIZDA HİÇBİR ŞEKİLDE AŞILMAYACAK DUVARLAR KURUN'

Balıkesir AK Parti İl Danışma Kurulu toplantısına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Madem siyaset yapıyorsunuz, madem bu milletin halkından, bu milletin insanlarından siz oy istiyorsunuz, gelin demokratik bir siyaset yapın. Gelin, HDP olarak PKK ile aranızda hiçbir şekilde aşılmayacak duvarlar kurun" dedi. Balıkesir AK Parti İl Teşkilatı 20 ilçenin katılımıyla Danışma Kurulu Toplantısı düzenledi. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, AK Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir ve Yavuz Subaşı, geçmiş dönem milletvekilleri Cemal Öztaylan, Ali Aydınlıoğlu, İsmail Özgün, AK Parti'li İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İlçe Başkanları katıldı ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Balıkesir İl Danışma Kurulu toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan üyelerinin seçilmesi ve AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve sizlerin bize verdiği bu emanete saygı duyuyor ve daha iyi ne yapabiliriz düşüncesiyle gece gündüz projelerimizi sürdürüyoruz. Bazı yerlerde yüzde 20, bazı yerlerde yüzde 80 oy aldık. Biz hiçbir ayrım yapmadan herkes için aynı hizmet ve çalışmaları sürdürüyoruz. Hem ekonomik açıdan, hem istihdam açısından, hem de peyzaş çalışmaları nasıl ayağa kaldırırız, ekonomisini nasıl güçlendiririz, bunların çalışmalarını yapıyoruz" dedi.

İLK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

Ardından kürsüye davet edilen AK Parti Genel Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk danışma meclisi toplantısının Balıkesir'de yapıldığını belirterek, "AK Parti sadece bir partinin değil, bir davanın adıdır. AK Parti geçmişten, geleceğe yürüyen kararlı yürüyüşümüzün adıdır. Bazı ilçelerimizi kaybetmekten dolayı hüzünlendik. Olsun, biz yarıştan sonra da yarışa devam eden atlarız. Biz 31 Mart akşamında itibaren kaybettiğimiz ilçeleri yeniden kazanmak için mücadele edeceğiz. 31 Mart seçimlerinin galibini, AK Parti'nin karşısındaki Cumhuriyet Halk Partisi ve ortaklarıymış gibi gösterme çabası var. Değerli kardeşlerim 31 Mart'ta AK Parti'nin almış olduğu oy Türkiye genelinde yüzde 45. Cumhur İttifakı ile birlikte yüzde 52. AK Parti yüzde 45 oy almış, ikinci olan partinin aldığı oy 30. Arada yüzde 15 fark var. AK Parti 31 Mart seçimlerinin açık ara birincisidir" dedi.

'SEÇİM SONUÇLARINI CİDDİ DEĞERLENDİRMEMİZ LAZIM'

31 seçimlerinin sonuçlarını ciddi bir şekilde değerlendirmeleri gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, "İstanbul ve Ankara gibi daha önce bizde olan şehirlerde seçimleri kaybetmemizin önemli bir uyarı, önemli bir ikaz olduğunu biliyoruz. Bu seçimlerde karşımızdaki ittifakın sadece Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden bir araya geldiğini de biliyoruz. Onların ittifakının çerçevesi, ana istikameti belli değil. Ancak İstanbul'da ve Ankara'da, diğer kazandıkları yerlerde, kazandıkları İstanbul ve Ankara seçimi değil. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı koltuklarıdır. İstanbul ve Ankara'da meclis üyelerinde büyük çoğunluk AK Parti'dedir. Ancak seçmenin verdiği sinyalleri aldık. Bunları değerlendiriyoruz. Bunları okuyoruz. Ne demek istediler, nerelerde eksik var, nerelerde yanlış var Allah'ın izniyle bunları hep beraber gözden geçirip, gerekli adımları atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim akşamı söylediği sözü asla unutmuyorsunuz. 'Biz asla birileri gibi seçim sonuçlarının mazeretini, halka, millete asla faturasını kesmeyiz. Nerede yanlış yaptık, nerede eksik yaptık bunları değerlendiririz. Kaybettiğimiz İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğu değil de, kaybettiğimiz iddialarımız olsaydı, irademiz olsaydı, istikametimiz olsaydı, davamız olsaydı 'Eyvah' derdik. Kaybettiğimiz sadece büyükşehir belediye başkanlıkları koltuklarıdır. Davamıza sağlam bir şekilde sarıldıkça, bu milletin büyük medeniyet yürüyüşüne omuz verdikçe, destek verdikçe, Allah'ın izniyle kaybettiğimiz çok koltukları geri alır, kaybettiğimiz çok mevzileri yeniden kazanırız, yeniden hızla yürürüz" diye konuştu.

'SİYASİ HARİTALARI BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİRMELERİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Türkiye'nin dört bir koldan zor bir dehlizin içine sokulmaya çalışıldığını belirten Kurtulmuş, "Bir taraftan PYD/YPG üzerinden Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölge haritaları değiştirilmeye çalışılıyor. Bir taraftan vekalet savaşları, terör örgütlerini taşeron olarak kullanan büyük devletler, büyük güçler marifetiyle Suriye, Irak ve bütün bölge yeniden tanzim edilmeye çalışılıyor. Bu tanzim edişi sürecinde Türkiye'nin içerisinde de 40 seneye yakın bir süredir olduğu gibi PKK eliyle, PKK'nın taşeronluğu vasıtasıyla başka işler yapılmaya çalışılıyor. Değerli kardeşlerim bu oyuna 'dur' diyeceğiz. Bu coğrafyada 1 asır önce, bu coğrafyayı hallaç pamuğu gibi dağıtanların bir kez daha bu coğrafyada siyasi haritaları baştan aşağı değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Fırat'ın doğusunda da olacağız. Fırat'ın batısında da olacağız. Çünkü Fırat'ın doğusundakilerde bizim dostumuz, kardeşimiz, Fırat'ın batısındakiler de. Terör örgütlerini arada çıkartacağız. Terör örgütlerini kullanan emperyalist güçlere fırsat vermeyeceğiz" dedi.

'PKK İLE ARANIZDA HİÇBİR ŞEKİLDE AŞILMAYACAK DUVARLAR KURUN'

Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Madem demokrasi, ne işiniz var dağda, ne işiniz var silahla, ne işiniz var adam öldürmeyle, ne işiniz var el yapımı bombayla, ne işiniz var başka ülkelerden aldığınız size hibe edilen bombalarla. Ne işiniz var başka ülkelerin ordularında, sadece onların ordularında bulunan dünyanın en gelişmiş silahlarıyla. Madem siyaset yapıyorsunuz, madem bu milletin halkından, bu milletin insanlarından siz oy istiyorsunuz, gelin demokratik bir siyaset yapın. Gelin, HDP olarak PKK ile aranızda hiçbir şekilde aşılmayacak duvarlar kurun. Gelin o partilerin oradaki yöneticileri olarak, o annelerin kaygılarına, o annelerin haykırışlarına kulak verin, evlatlarının bulunması için gayret sarf edin. Değerli kardeşlerim Türkiye'nin gözü önünde bir oyun oynanıyor. Biz kaynaklarımızı asla teröre kaptırmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bakıyorsunuz bu örgütlerin arkasında, artık isimlerini söylemeye gerek var mı yok mu bilmiyorum, falanca ülke var. Beraber devriye geziyorlar. Bir tarafta onun bayrağı, bir tarafta örgütün bayrağı. Bu örgütün arkasında Avrupa'da vesaire açılmış olan siyasi bürolar var. Avrupa'nın çoğu başkentinde bunların büroları var. Destek veriyorlar. Sözde müttefik olarak zannettiğimiz ülkeler, bizim can düşmanımız olan, bu ülkenin Türk ve Kürt halkına kastetmiş olan terör örgütüne her türlü desteği veriyor. Doğu Akdeniz'de petrol bulmak için hidrokarbon bulmak için bütün ülkeler seferber olmuş, Türkiye'nin orada petrol aramasından rahatsız oluyorlar."

Hava savunma sistemleri hakkında da açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, "S-400, adamalara diyoruz ki, 'İhtiyacımız var hava savunma sistemine', 'Olmaz, vermem' diyor müttefikimiz. Niye vermezsin, kendi içerisinde parlamentosundan geçiremiyor. Diyemiyor dilinin ucuna kadar geliyor, 'Sen bu silahları PKK'ya karşı kullanırsın, bundan rahatsız oluyorum' diyemediği için, 'Benim senatomdan geçmiyor' diyor. Olsun geçmesin. Türkiye kendi savunma sistemlerini Allah'ın izniyle, bu istikrar devam etsin, Tayyip Erdoğan öncülüğünde bu yürüyüşe devam edelim, birkaç sene içerisinde Türkiye kendi savunma sistemini kuracak. Bunlar, güçlü ve büyük Türkiye istemezler. İsterler ki Türkiye bunların önünde el, pençe, divan dursun. İsterler ki Türkiye, bunların gösterdiği yerde tek ayak üstünde, hazır ol da dursun. İsterler ki 'Şunu şöyle yap' dediği zaman, Türkiye şöyle yapsın. Hayır, bundan sonra böyle olmayacaktır. Türkiye inşallah tam bağımsızlık istikametinde, güçlü, yerli, milli karakteriyle ilerleyecek ve çok daha büyük bir ülke olarak dünya da rol belirleyen, dünyada söz söyleyen, istikamet tayin eden bir ülke olacak. AK Parti, yenilenecek, büyüyecek, güçlenecek, insanların rahatlarını da artıracak, saflarını sıklaştıracak, iddialarında tamamıyla sahip çıkacak ve hep beraber aynı istikamette yürüyecek. AK Parti'nin 4 tane temel özelliği vardır. Bunları asla unutmayacağız. Bunlardan birisi olmadığı zaman, bu parti sıradan bir parti haline döner, bir dava hareketi olmaktan çıkar. Demokrat bir parti, reformcu bir parti, yerli ve milli bir parti, kuşatıcı kapsayıcı, herkese 82 milyon vatandaşımıza hitap eden bir parti. Bu özelliklerimizi arttırdıkça Ahmet bir parti kurmuş, Mehmet bir parti kurmuş, Hasan bir parti kurmuş bunun hiçbir önemi yok. ya da CHP şöyle yapmış, böyle yapmış, şununla ittifak kurmuş, bunun hiçbir önemi yok."

Kaynak: DHA