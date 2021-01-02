Kurtlar Vadisi tekrar başlayacak mı? Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları, konusu!
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Kurtlar Vadisi tekrar başlayacak mı? Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları, konusu!

02.01.2021 23:04 | Son Güncelleme: 02.01.2021 23:08
Kurtlar Vadisi tekrar başlayacak mı? Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları, konusu!

İlk bölümü 15 Ocak 2003 tarihinde yayınlanan ve 97 bölüm süren Kurtlar Vadisi başlıyor. Kurtlar Vadisi tekrar başlayacak mı? Kurtlar Vadisi oyuncuları, konusu!

Kurtlar Vadisi Kaos ile ekrana tekrar dönmeye hazırlanan Kurtlar Vadisi tekrar başlayacak mı? Kurtlar Vadisi oyuncuları, konusu!

KURTLAR VADİSİ TEKRAR MI BAŞLIYOR?

Yayınlandığı yıllarda izleyicileri ekrana kilitleyen Kurtlar Vadisi tekrar başlıyor. Show TV'de ekrana getirilecek olan Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin 2021 yılının şubat ayında izleyiciyle buluşacağı müjdesi verildi. Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin ilerleyen günlerde fragmanının yayınlanması bekleniyor.

KURTLAR VADİSİ OYUNCULARI

Dizinin başrolünde ise Polat Alemdar rolüyle özdeşleşmiş olan Necati Şaşmaz oynamaya devam ediyor. Geri kalan oyuncuların isimleri henüz açıklanmadı.

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