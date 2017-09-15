Kurtlar Vadisi'nin Efsane Oyuncusu Abidin Yerebakan, Resmen Eridi
Kurtlar Vadisi dizisinde Çapsız Abidin karakteriyle seyircinin gönlünü kazanan usta oyuncu Abidin Yerebakan, verdiği kilolarla resmen başka biri oldu.
Uzun soluklu bir dizi olan Kurtlar Vadisi'nde yan rol olmasına rağmen komik konuşmaları ile izleyicinin sevgisini kazanan Abidin Yerebakan kilolarından kurtuldu.
8 AYDA 44 KİLO VERDİ
Uzun yıllar aşırı kilolarıyla başı dertte olan ünlü oyuncu radikal bir karar alarak 'Gastrik Mide Bypass' operasyonu geçirdi. 8 ayda 132 kilodan 88 kiloya düşen ünlü oyuncu son halini sosyal medya hesabından paylaşarak " yorumları alayım" notunu düştü.