Kurtlar Vadisi'nin Efsane Oyuncusu Abidin Yerebakan, Resmen Eridi

Uzun soluklu bir dizi olan Kurtlar Vadisi'nde yan rol olmasına rağmen komik konuşmaları ile izleyicinin sevgisini kazanan Abidin Yerebakan kilolarından kurtuldu.

8 AYDA 44 KİLO VERDİ

Uzun yıllar aşırı kilolarıyla başı dertte olan ünlü oyuncu radikal bir karar alarak 'Gastrik Mide Bypass' operasyonu geçirdi. 8 ayda 132 kilodan 88 kiloya düşen ünlü oyuncu son halini sosyal medya hesabından paylaşarak " yorumları alayım" notunu düştü.