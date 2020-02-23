Kurtalan'da "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvası düzenlendi
Kurtalan İlçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri arasında "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvası düzenlendi.
Kurtalan İlçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri arasında "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvası düzenlendi.
Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen turnuvanın finali Kurtalan Öğretmenevi'nde Q-Bitz, Pentago, Kulami, Peversi, Mangala, Equılibrio kategorilerinde yapıldı.
Program sonunda derece giren öğrencilere Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat tarafından sertifikaları verildi.