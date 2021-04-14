Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bıraktı, 'narkoz etkisinden unuttum' dedi
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Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bıraktı, 'narkoz etkisinden unuttum' dedi

Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR - Haberler | Güncel
Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bıraktı, 'narkoz etkisinden unuttum' dedi

ADANA'da, kürtaj olmak için kızı Ayşe el-Ali (14) ve oğlu Yusuf (3) ile hastaneye gelen Suriye uyruklu Rim el-Ali (31), çocuklarını bırakıp, gitti.

ADANA'da, kürtaj olmak için kızı Ayşe el-Ali (14) ve oğlu Yusuf (3) ile hastaneye gelen Suriye uyruklu Rim el-Ali (31), çocuklarını bırakıp, gitti. Çocuklar polis ekiplerince emniyete götürülürken, annelerine ulaşıldı. Rim el-Ali, ifadesinde narkozun etkisiyle çocuklarını unuttuğunu söyledi.

Olay, dün öğle saatlerinde Yüreğir Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Rim el-Ali, çocukları Yusuf ve Ayşe el-Ali'yi yanına alıp, kürtaj olmak için hastaneye gitti. Rim el-Ali, kürtaj olduğu sırada çocukları da annelerini doğum servisinde bekledi. İşlemin bitmesinin ardından Rim el-Ali, tuvalete gideceğini söyleyip, odadan çıktı. Bu sırada uzun süre Ayşe el-Ali ile kardeşi Yusuf'un uzun süredir doğum servisinde oturduğunu fark eden hasta bakıcılar, iki çocuğun annesini aradı ancak bulamadı. Çalışanların ihbarı üzerine hastaneye İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis, Yusuf ile ablası Ayşe el-Ali'yi emniyete götürdü. 

'KAÇMADIM'

Polisin uğraşları sonucu anne Rim el-Ali'ye ulaşıldı. Emniyete götürülen Rim el-Ali'nin ifadesinde, çocuklarını bırakıp kaçmadığını, kürtajdan sonra verilen narkozun etkisiyle çocuklarını unuttuğunu söylediği öğrenildi. Çocuklar, anneye teslim edildi.


Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bıraktı, 'narkoz etkisinden unuttum' dedi
Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bıraktı, 'narkoz etkisinden unuttum' dedi
Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bıraktı, 'narkoz etkisinden unuttum' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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