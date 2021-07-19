Kurt Westergaard: Muhammed Peygamber karikatürlerinin koruma altında yaşayan çizeri öldü

Çizdiği Muhammed peygamber karikatürü ile Müslüman dünyanın tepkisini çeken ve koruma altında yaşayan Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Çizdiği Muhammed Peygamber karikatürü ile Müslüman dünyanın tepkisini çeken ve koruma altında yaşayan Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi, 86 yaşındaki karikatüristin uzun süreli bir hastalık nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Kurt Westergaard'ın Danimarka gazetesine çizdiği karikatür, birçok ülkede şiddet olaylarına varan tepkilere yol açmıştı.

Söz konusu karikatürler, Avrupa çapında bir ifade özgürlüğü tartışmasını beraberinde getirdi.

2015 yılında yapılan ve 12 kişinin öldürüldüğü Charlie Hebdo saldırısının öncesi de karikatür tartışmasına uzanıyordu.

1980 yıllardan bu yana karikatürist olan Kurt Westergaard, 2005 yılında toplam 12 karikatürlük bir seriyi bir Danimarka gazetesi için çizdi.

Westergaard, çizimlerin "İslam'ın eleştirisi ve oto sansür" noktasında bir farkındalık yaratmak amacı taşıdığını savunuyordu.

Karikatürlerin yayımlanması sonrası başlayan olaylar Danimarka elçiliklerine saldırılara kadar ulaştı, yaşanan olaylarda onlarca kişi öldü.

Westergaard da ölüm tehditlerinin hedefi haline geldi ve gizlenerek yaşamaya başladı. Sonrasında ise Aarhus'ta kale gibi korunan bir evde yaşamaya başladı.

2008 yılında yapılan bir saldırı hazırlığı, Danimarka istihbaratı tarafından önlendi ve 3 kişi yargı önüne çıkarıldı.

Westergaard son röportajında karikatürleri savundu

2010 yılında Muhammed Geele isimli bir Somalili, Westergaard'ın evine bıçakla girdi. Karikatürist, panik odasına gizlenerek polisi çağırmayı başardı ve bu saldırıdan kurtuldu.

28 yaşındaki saldırgan, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kurt Westergaard, kalan yıllarda, sürekli koruma ile birlikte farklı adreslerde yaşamak zorunda kaldı. Reuters haber ajansına 2008 yılında verdiği röportajda, hiciv içeren çizimlerden pişman olmadığını söyledi.

Westergaard karikatürlerin, İslam'ın Batı'nın laik değerler sistemi içindeki yeri konusunda önemli bir tartışma başlattığını savundu.

2015 yılında karikatürleri basan Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen silahlı baskında, aralarında ülkenin en ünlü çizerlerinin de olduğu 12 kişi öldürüldü.