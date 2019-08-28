Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarıyla buluşan Kılıçdaroğlu: İBB'de Kürtçe kursu açılacak

28.08.2019 00:11

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Hakkı Savunanlar Platformu'nun organize ettiği Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kürt Dili ve Edebiyat Bölümü mezunları, CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesibünyesinde faaliyet gösteren Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) Kürtçe kursların açılmasını talep etti.

İSMEK'TE KÜRTÇE KURSU AÇILACAK

Kılıçdaroğlu ise, İBB'ye bağlı faaliyet yürüten İSMEK'te Kürtçe dil kurslarının hayata geçireceklerini ve Kürt dili mezunlarını orada istihdam edeceklerini söyledi.

Türkiye'de yaşanmaması gereken birçok şeyin yaşandığını ve anadilde eğitim görmenin herkesin hakkı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de demokrasi var mı? Türkiye'de demokrasi yok. Kürt sorunu diyoruz, toplumsal sorun diyoruz ve bunu ancak siyasiler TBMM'nde çözer. Bununla ilgili 6 Haziran 2012'de bir dilekçe verdik. Bize siz bu işten anlamazsınız dediler. Tamam dedik siz çözün her türlü desteği vermeye hazırız dedik ama yine de çözemediler" dedi.

"KÜRTÇE KADİM BİR DİL"

CHP'nin eskiden çok katı ve toplumun belli kesimlerinden kopuk olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, CHP'nin son 10 yılda büyük değişimler yaşadığını ifade etti.

"Kürt edebiyatı vardır. Kürtçe kadim bir dil. Kürtler dün ortaya çıkmış değil. Tarihsel derinliği olan bir kültürü vardır. Kürt edebiyatının, sinemasının, sanatının ve resminin olması lazım. Olacaktır zaten. Bunu ne engellemeye ne de ötelemeye kimsenin gücü yetmez. CHP olarak yerel yönetimlerde bu hizmeti vermek istiyoruz. Örneğin Kürtçe dil kurslarının yanı sıra Türkçe bilmeyen yaşlılara Kürtçe bilen sağlık personeli ile hizmet verebilecek bir çalışma yapacağız."