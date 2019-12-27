: Kurgulanmış kazalarla sigorta şirketlerini 20 milyon TL dolandırdılar

27.12.2019 13:31 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:55

İzmir'de iddiaya göre suç örgütü kurarak sigorta şirketlerini 20 milyon TL dolandırdıkları iddia edilen 13 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

SAHTE KAZALARLA PARA ALDILAR

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigorta şirketlerinin avukatları tarafından verilen şikayet dilekçelerinde sigorta şirketlerinden haksız olarak ödeme almak için sahte kaza düzenlendiği iddiaları üzerine harekete geçti. Suç örgütüne yönelik araştırmada şüphelilerin, iddiaya göre genellikle trafik ışıklarına veya araçlara çarpmak suretiyle bilinçli kaza yaparak düzenlenen sahte kaza raporları ile fahiş şekilde gerçek olmayan onarım ve parça bedeli talep ettikleri belirlendi. Şüphelilerin araçları da kendilerine ait oto tamirhanelerinde tamir ettirdikleri belirtildi. Aynı sürücülerin birden fazla kazaya karıştığı ve kazaların güvenlik veya şehir polis kameralarının bulunmadığı bölgelerde gerçekleştiği, aynı çekicilerle servislere getirildiği de tespit edildi. Yine kaza tespit tutanaklarının sonradan düzenlendiği ve değiştirildiği belirlendi. Suç örgütünün kendilerini dolandırdığını iddia eden sigorta şirketleri, onarım taleplerini reddetmesi üzerine örgüt üyelerinin birden fazla sigorta binasını basarak şirket yöneticilerine hakaret ve tehditkar söylemlerde bulunduğu ve zor kullanarak gözdağı verdikleri iddiasıyla şikayetçi oldu.

26 SİGORTA ŞİRKETİNDEN 20 MİLYON TL

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, 288 ayrı eylem gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelilere İzmir merkezli iki ilde operasyon yaptı. 26 sigorta şirketini 20 milyon TL civarında zarara uğrattıkları öne sürülen M.K., İ.K, G.K., M.K., A.C.A., M.D., E.Ç., Y.E.A., Y.K., V.K., A.A., T.M. ve Y.K isimli şahıslar adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçları ile çekici hizmetlerinde kullandıkları çekicilerde yapılan aramalarda 1 adet tabanca ile bu tabancaya ait 12 adet mermi, İzmir Emniyet Müdürlüğüne ait trafik kanalını dinledikleri 7 adet el telsizi, 1 adet araç telsizi ve suç örgütünün eylemlerde kullandığı 3 adet araca el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 2 şahıs sevk edildikleri savcılık tarafından, 6 şahıs mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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