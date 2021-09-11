Kurdele kesen Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme: Dikkat et kafana yumruk gelmesin

Parti binası açılışlarına katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın son durağı Düzce oldu. Burada Burada kurdele kesme törenine de katılan Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç bir göndermede bulundu.

"DİKKAT ET KAFANA YUMRUK GELMESİN"

Rize'de katıldığı törende kurdeleyi erken kestiği için çocuklardan birinin kafasına vuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermede bulunan Babacan, tören sırasında önünde duran çocuğa "Yalnız dikkat et; kafana mikrofon ya da yumruk gelmesin" uyarısında bulundu. Babacan'ın bu sözleri alandaki partilileri güldürdü.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri