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Kürdan cinayetinde 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kürdan cinayetinde 1 tutuklama

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir dönerci dükkanında 'kürdan' kavgası yüzünden küfürleşme nedeniyle çıkan, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı bıçaklı kavga ile ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir dönerci dükkanında 'kürdan' kavgası yüzünden küfürleşme nedeniyle çıkan, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı bıçaklı kavga ile ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 22 Kasım akşamı saat 18.30 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1639 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan bir dönerci dükkanına gelen kalabalık grup ile işletme sahipleri A.S. (40) ve V.S.S. (35) arasında 'küfürleşme' nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın sokağa taşmasıyla birlikte A.S., ve V.S.S., isimli şahıslar ile grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada S.Ö. (33), G.A. (22), Habip Ay (21) aldıkları bıçak darbeleri ile A.A. (24) ise kavgada kolundan yaralandı. İşletme sahiplerinden A.S.'nin de elinden yaralandığı bıçaklı kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince çevre güvenliği sağlanırken, adrese gelen sağlık ekiplerince yaralılardan S.Ö., ile A.A., özel bir hastaneye G.A., ve durumu ağır olan Habip Ay ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Habip Ay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. İşletme sahiplerinden V.S.S., ile elinden yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan A.S. ve olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken, suç aletine polisler tarafından el konuldu.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri dükkan içerisinde ve sokakta incelemede bulunurken, savcının incelemesinin ardından Ay'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ay'ın yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, polis tarafından başlatılan geniş çaplı araştırmanın sürdüğü belirtildi.

İş yeri sahibi tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 23 Kasım'daki olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı A.S'nin (40) de aralarında bulunduğu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.S. tutuklandı, V.S. ile S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kürdan cinayetinde 1 tutuklama

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