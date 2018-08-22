Kurban Bayramı Kutlanıyor

Amasya Valisi Osman Varol, Kurban Bayramı nedeniyle Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda askerlerle bayramlaştı.

Bayramlarını ailelerinden uzakta vatani görevini ifa ederek geçiren askerlerle bayramlaşan Varol, görevi başında olan asker ve polislere minnettar olduklarını söyledi.

Tugay Komutanlığındaki bayramlaşmada, Tugay Komutanı Piyade Albay Nihat Ergün, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile kamu kurum ve kuruluş yetkilileri de bulundular.