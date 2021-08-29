Kuraklık balıkçıl kuş türlerini farklı yaşam alanlarına göç ettiriyor
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Kuraklık balıkçıl kuş türlerini farklı yaşam alanlarına göç ettiriyor

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat - Haberler | Yerel

Kuraklık balıkçıl kuş türlerini farklı yaşam alanlarına göç ettiriyor Kuraklık balıkçıl kuş türlerini olumsuz etkiledi.

Kuraklık balıkçıl kuş türlerini farklı yaşam alanlarına göç ettiriyor

ŞIRNAK - Kuraklık balıkçıl kuş türlerini olumsuz etkiledi. Bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle balıkçıl kuş türleri farklı yaşam alanlarına göç etmeye başladı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinin Yedi Boru diye adlandırılan bölgesinde Hizil Çayı üzerinde ilk defa sığır balıkçıl türüne rastlandı. Bölgede daha önce görülmeyen kuş türü vatandaşların ilgisini çekti. Piknikçiler yakınlaşınca kaçmayan kuşları fotoğraflamaya çalıştı. Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, kuraklığa bağlı olarak birçok türün bilinen yaşam alanlarından farklı alanlara göç ettiğini söyledi.

Kuraklık balıkçıl kuş türlerini farklı yaşam alanlarına göç ettiriyor
Kuraklık balıkçıl kuş türlerini farklı yaşam alanlarına göç ettiriyor
Kuraklık balıkçıl kuş türlerini farklı yaşam alanlarına göç ettiriyor
Kuraklık balıkçıl kuş türlerini farklı yaşam alanlarına göç ettiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat

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