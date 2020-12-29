Kur'an kursu öğreticilerinden öğrencilere ziyaret
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Kur'an kursu öğreticilerinden öğrencilere ziyaret

29.12.2020 10:22 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:27
Kur'an kursu öğreticilerinden öğrencilere ziyaret

Recep Demir Erkek Kur'an Kursu öğreticileri, il ve ilçelerdeki öğrencilere ziyarette bulundu.

Recep Demir Erkek Kur'an Kursu öğreticileri, il ve ilçelerdeki öğrencilere ziyarette bulundu.

Hafızlık eğitimlerine pandemi süreci kuralları nedeniyle online (çevrimiçi) eğitim koşulları ile devam eden Recep Demir Yatılı Erkek Kur'an Kursu öğrencilerine, kurs öğreticilerinden anlamlı ziyaretler gerçekleştirildi.

Hem il genelinde, hem de ilçelerdeki adreslerinde öğrencilerini ziyaret ederek onlarla ve aileleriyle pandemi sürecinde kursun nasıl daha verimli hale getirilerek bir çalışma ortamı yürütüleceğine dair istişarelerde bulundular.

Öğrencilerini evlerinde ziyaret eden kurs öğreticileri, Erzincanlı hayırsever esnafımızın katkılarıyla biriktirdikleri hediyeleri kendilerine takdim ederek iltifatta bulundular. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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