Kur'an-ı Kerim tilaveti yapan imam, cemaatin bağırmasıyla yerinden sıçradı

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nin imam hatibi Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptığı sırada cemaatten bir kişinin yüksek sesle 'Allah' diyerek bağırmasıyla yerinden sıçradı. Korkan cami imam hatibi, elini kalbine koyarak "Kalpten gidecektim" dedi. Hatibin korktuğu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar Valide-i Cedid Camii İmam Hatibi Kur'an-ı Kerim tilaveti yaparken cemaat içinden bulunan bir şahsın bağırması üzerine korktu. Tilavetine devam eden cami imamı ayeti okuduktan sonra elini kalbine koyarak "kalpten gidecektim" dedi. Yaşanan o anlar Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Cami imamının hem güldüğü hem de korktuğu anlar sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. - İSTANBUL