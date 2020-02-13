Küp şekerden çıkan demir bilye şaşırttı
Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan Ziya Ertekin'in, çayına atmak için kırdığı küp şekerden demir bilye çıktı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan Ziya Ertekin'in, çayına atmak için kırdığı küp şekerden demir bilye çıktı.
Olayın şaşkınlığını yaşayan Ertekin, AA muhabire yaptığı açıklamada, kahvaltı yaparken çayına atmak istediği küp şekeri kırınca şekerin içinden demir bilye çıktığını belirtti.
Fabrikada, üretim tezgahında kopan bir aksamın şekerin içinde kalmış olabileceği değerlendirmesinde bulunan Ertekin, "İyi ki şekeri kırmadan çayıma atmamışım. Demir parçayı yanlışlıkla yutabilirdim." dedi.