Kumsalda aşk dansı Pandemi nedeniyle kalabalık plajlarda tatil yapmak yerine evde kalmayı tercih eden müzisyen çift Aydilge ve Utku Barış Andaç, bayram sonrası kalabalığın hafiflemesini fırsat bilip soluğu Kilyos Milyon Beach'te aldı.

İlk tanışma günlerini üç senedir özel bir şekilde kutlayan çift, bu sefer birbirlerine olan aşklarını dansla ifade ettiler. Konserlerinde sergilemek için eşiyle beraber dans dersleri alan Aydilge ve eşi, plajın en ücra köşelerinde, gözlerden uzak bir şekilde hem aşk tazeledi, hem de dans provalarını gerçekleştirdi.

Dans öğretmenlerinden de tam not alan çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Evlilik ve nişan gibi ilk tanışma günlerinin de kendileri için çok özel olduğunu anlatan Aydilge, ''Sevmek zaman ayırmaktır, boş zamanları doldurmak değil,'' diyerek eşini öpücüklere boğdu.

Kaynak: Bültenler