Kumluca Salur'da tapular 15 gün içinde dağıtılacak AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, Salur Mahallesinde tapuların 15 gün içinde dağıtılacağını bildirdi.

AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, Salur Mahallesinde tapuların 15 gün içinde dağıtılacağını bildirdi.

Salur Mahallesindeki bazı arazilerin tapu sınırları orman sınırları ile karışmış bu yüzden arazi sahipleri sıkıntı yaşanıyordu. Bu sıkıntıları çözmek amacıyla Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından arazi sınır düzenlemesine gidildi. Yapılan çalışmalar sonucunda sorunlu arazi ve orman sınırları tespit edilerek düzeltme çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmaların sonucu 18 Ocak'ta askıya çıkarıldı. İtirazı olan arazi sahiplerinin talepleri değerlendirildi.

"15 güne dağıtılıyor"

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal; " Salur Mahallemizde yaşanan sınır problemleri Tapu Kadastro genel Müdürlüğümüzce yapılan çalışmaların ardından çözülmüş ve askıya çıkarılmıştır. 18 Ocaktan beri askıda olan sonuçların askı süresi dolmuştur. Vatandaşlarımızın tapularını 15 gün içinde alabileceklerdir. Vatandaşlarımıza sorunsuz yeni tapuları hayırlı olsun. Tapulardaki sorunların giderilmesi için gösterdiği gayretlerden dolayı AK Parti Antalya Milletvekilimiz Atay Uslu'ya teşekkür ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA