Antalya'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi, Şehirde Kısa Süreli Panik Yaşandı

Saat 18.11'de merkezüssü Antalya olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı olmadığı bildirildi.

CAN YA DA MAL KAYBI YAŞANMADI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Antalya'nın Kumluca ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 18.11'de meydana geldi. Yerin 7,31 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Finike ilçesi, büyüklüğünü ise 4,1 olarak açıkladı.

Kaynak: DHA