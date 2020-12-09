Kumarhaneye çevrilen eve şok baskın

- Kumarhaneye çevrilen eve şok baskın Ev sahibi ile kumar oynayan 16 şahsa toplam 70 bin lira idari yaptırım uygulandı Adana'nın Ceyhan ilçesinde kumarhaneye çevrilen evde suçüstü yakalanan 16 kişi ile ev sahibine 70 bin lira idari yaptırım uygulandı.