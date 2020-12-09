Kumarhaneye çevrilen eve şok baskın
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Kumarhaneye çevrilen eve şok baskın

09.12.2020 12:26 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:51

- Kumarhaneye çevrilen eve şok baskın Ev sahibi ile kumar oynayan 16 şahsa toplam 70 bin lira idari yaptırım uygulandı Adana'nın Ceyhan ilçesinde kumarhaneye çevrilen evde suçüstü yakalanan 16 kişi ile ev sahibine 70 bin lira idari yaptırım uygulandı.

- Kumarhaneye çevrilen eve şok baskın

Ev sahibi ile kumar oynayan 16 şahsa toplam 70 bin lira idari yaptırım uygulandı

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde kumarhaneye çevrilen evde suçüstü yakalanan 16 kişi ile ev sahibine 70 bin lira idari yaptırım uygulandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, ilçeye bağlı Akdam Mahallesinde kumar oynandığı bilgi alınması üzerine E.D. isimli şahsın evinde adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı.

Yapılan kontrolde E.D. isimli şahsın evinin giriş katında bulunan odada 16 şahsın iskambil kağıtları ile kumar oynadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları tespit edildi.

Ev sahibine ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle masalarda kumar oynayan 16 şahsa toplam 70 bin lira idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kumarhaneye çevrilen eve şok baskın
Kumarhaneye çevrilen eve şok baskın
Kumarhaneye çevrilen eve şok baskın
Kumarhaneye çevrilen eve şok baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NERİMAN ÇELEBİ

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