Kumar baskınından kaçan 5 kişi çatı katında yakalandı
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Kumar baskınından kaçan 5 kişi çatı katında yakalandı

23.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:29
Kumar baskınından kaçan 5 kişi çatı katında yakalandı

SAMSUN'da kumar baskınına giden polisi görünce çatı katına kaçan 5 kişi yakalandı.

SAMSUN'da kumar baskınına giden polisi görünce çatı katına kaçan 5 kişi yakalandı. Adreste yapılan aramada iskambil kağıtları ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, Zafer Mahallesi Mescizade Sokak üzerindeki bir ikamette kumar oynatıldığı yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, adrese baskın düzenledi. Bu sırada polisi görünce kaçmaya çalışan 5 kişi, binanın çatı katında yakalandı. Adreste arama yapan ekipler, 4 bin 600 iskambil kağıdı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Yakalanan 5 kişi ise, 'Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak' suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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