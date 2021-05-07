KUMAR BASKININDA POLİSİ GÖRÜNCE UYUYOR NUMARASI YAPTI

Adana'da kumar oynandığı tespit edilen 22 ayrı adrese yapılan baskında 277 kişiye 783 bin 874 TL ceza kesildi.

Adana'da kumar oynandığı tespit edilen 22 ayrı adrese yapılan baskında 277 kişiye 783 bin 874 TL ceza kesildi. Baskın yapılan adreslerden birinde polisin gören bazı kişilerin merdiven altında saklanması ve gizli geçitten kaçmaya çalıştıkları görüldü. Aynı adreste bir kişinin de uyuyor numarası yapması dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs pandemisinde tam kapanmayla birlikte bazı adreslerde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bu tespit üzerine harekete geçen ekipler, kumarhaneye çevrilen ev ve kapalı olması gerekirken kıraathanelerin de aralarında bulunduğu 22 adrese operasyon düzenledi. Polisin baskın yaptığı adreslerde suçüstü yapılan 277 kişiye kumar oynamak ve pandemi kurallarını ihlalden 783 bin 874 lira para cezası uygulandı. Adreslerde yapılan aramalarda para yerine geçen çok sayıda pul, poker masası, oyun kağıtları ve 14 bin 470 lira paraya el koyuldu. Ayrıca 22 kişiye de kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem yapıldı.

MERDİVEN ALTINDA GİZLENİP, UYUYOR NUMARASI YAPTI

Polis, baskın yaptığı bir adresin kapısını çaldı ancak içeridekiler kimse yokmuş gibi yapıp kapıyı açmadı. Kapısını koçbaşıyla kırdığı iş yerine giren polis, içerideki bazı kişilerin merdiven altında saklandıklarını ve gizli geçitten kaçmaya çalıştıklarını belirledi. Öte yandan aynı adreste bir kişinin uyuyor numarası yapması da dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı