Kumalığı kabul etmeyen kadını önce uçurumdan attı sonra başını taşla ezerek öldürdü
Adana'nın Pozantı ilçesinde evli bir kişi, kumalığı kabul etmeyen kadını önce uçurumdan attı, ardından başını taşla ezerek öldürdü. Katil zanlısı Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Evli bir kişi, kumalığı kabul etmeyen kadını uçurumdan attı, başını taşla ezerek öldürdü.
KADINI İKNA EDEMEYİNCE UÇURUMDAN ATTI
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yaşayan ve evli olan O.Ç., Zeliha Armağan (23) ile evlenmek istedi. İddiaya göre, kuma gitmeyi kabul etmeyen Zeliha Armağan, İzmir'e akrabalarının yanına kaçtı. Bu durumu öğrenen O.Ç. ise kayınbabası H.Ç. ile İzmir'e giderek genç kadını evlenmek için iknaya çalıştı. H.Ç. ile O.Ç. genç kadını alıp otomobil ile Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. O.Ç. yol boyunca Armağan'ı ikna etmeye çalıştı ancak bir türlü ikna olmayınca O.Ç. Adana'nın Pozantı ilçesinde Vali Çeşmesi mevkisinde otomobili durdurdu ve genç kadını burada uçurumdan aşağı attı.
ÖLMEDİĞİNİ GÖRÜNCE BAŞINI TAŞLA EZDİ
O.Ç. daha sonra da Armağan'ın yanına gidip ölüp ölmediğini kontrol etti. Genç kadının ölmediğini fark eden O.Ç., Armağan'ın başını taşla ezerek öldürdü. Daha sonra da zanlılar olay yerinden ayrıldı.
ZANLILAR SURİYE'YE KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI
Bir süre sonra M.Ç. isimli kişi Şanlıurfa'da polis merkezine giderek akrabası O.Ç.'nin Zeliha Armağan'ı öldürdüğünü ileri sürdü. Polis, Adana polisi ile irtibata geçti. M.Ç.'nin verdiği adreste ve O.Ç.'nin otomobilinin Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından yapılan aramalarda Armağan'ın cesedi bulundu. Polis zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Kadının cesedi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Adana polisi kısa sürede zanlıların Şanlıurfa'da olduğunu ve Suriye'ye kaçma planı yaptıklarını saptadı. Polis daha sonra da iki zanlıyı yakaladı. Zanlılar, Adana'ya getirilerek sorguya alınacak.
Haber Videosu: Kumalığı kabul etmeyen kadını önce uçurumdan attı sonra başını taşla ezerek öldürdü
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Ne oldu güzel memleketimin güzel insanlarina böyle?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BU ÜLKE YOBAZLIĞA VE BAĞNAZLIĞA NEFES ALDIRMAYACAK ! KUMA İSTEYEN ARABİSTANA DEFOLSUN GİTSİN BU NE VAHŞİLİKTİR ULAN ALLAH KORKUSU OLMAYAN MAHLUKLARCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Gereksiz oksijen israfı memlekette sıradan bir haber dahaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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şimdi bunun cezası, kısasa kısas olmalı. tabikide benceye, SaygılarCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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dünyanın çivisi çıkmış artık idam şart.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Adı ile Soyadının baş harfleri çok güzel uymuş !!!Cevap Yaz 33 1 Yayından Kaldır
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ismi de cuk oturmuş :)Cevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
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ŞİMDİ BUNUN SUÇU NE OLMALI TABİKİ ZEHİRLİ İĞNE OLMALICevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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NasillCevap Yaz 1 Yayından Kaldır