Kulucahisar Kalesi nerede, hangi ildedir? Karacahisar Kalesi tarihte kim tarafından fethedildi?
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Kulucahisar Kalesi nerede, hangi ildedir? Karacahisar Kalesi tarihte kim tarafından fethedildi?

03.12.2020 00:29 | Son Güncelleme: 03.12.2020 00:32
Kulucahisar Kalesi nerede, hangi ildedir? Karacahisar Kalesi tarihte kim tarafından fethedildi?

Kuruluş Osman dizisinde sık sık adı geçen Kulucahisar Kalesi nerede, hangi ilde? Osmanlı Devletinin en önemli kaleleri arasında yer alan Karacahisar Kalesi tarihte kim tarafından fethedildi? ATV'nin reyting rekortmeni dizisinde söz konusu kalenin adı Kulucahisar Kalesi olarak anılıyor. Kulucahisar Kalesi nerede, hangi ildedir?

Kuruluş Osman dizisinde sık sık adı geçen Kulucahisar Kalesi nerede, hangi ilde? Osmanlı Devletinin en önemli kaleleri arasında yer alan Karacahisar Kalesi tarihte kim tarafından fethedildi? ATV'nin reyting rekortmeni dizisinde söz konusu kalenin adı Kulucahisar Kalesi olarak anılıyor. Kulucahisar Kalesi nerede, hangi ildedir? Kulucahisar (Karacahisar) Kalesi tarihte kim tarafından fethedildi? İşte detaylar haberimizde...

KULUCAHİSAR KALESİ NEREDE HANGİ İLDE?

Osmanlı Beyliğinin devlet olma yolundaki mücadelesinde sık sık adını duyduğumuz Kulucahisar Kalesi nerede? Karacahisar Kalesi'nin anıldığı yer Eskişehir'in güneybatısında yer alıyor. Karacaşehir beldesinde Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı bölgede yer alan Karacahisar Kalesi özellikle Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinden sonra ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.

KARACAHİSAR KALESİNİ TARİHTE KİM FETHETTİ?

Ertuğrul Gazi'nin ise üç oğlu vardı; Osman, Gündüzalp ve Savcı. Bunlardan en küçüğü olan Osman, 1258 yılında doğdu. Bizans tekfurlarına karşı seferlerde bulundu ve bir savaşçı olarak nam saldı. Babasının ölümü üzerine 1281'de aşiretin başına geçen Osman Gazi, 1284'te Bizanslılara ait olan Kulaca Hisar'ı ele geçirdi. İlerleyen yıllarda fetihlerine devam etti; 1288'de Karacahisar'ı, 1298'de Bilecik'i fethetti.

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Osman Bey Söğüt'e yerleştikten sonra Karacahisar tekfuru iktidarını kaybedeceğini düşünerek Osman Bey'e karşı düşmanca davrandı. Sonuçta Osman Bey tekfuru yendi ve 1288 yılında Karacahisar Kalesi'ni fethetti. Kalenin yakınında bulunan Karacaşehir'e Türkleri yerleştirdi.

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