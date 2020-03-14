Kulu'da şehir stadyumu yıkıldı Konya'nın Kulu ilçesinde, yılardır ilçeye hizmet veren şehir stadyumu, yenisinin yapılması için yıkılıyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde, yılardır ilçeye hizmet veren şehir stadyumu, yenisinin yapılması için yıkılıyor.

Kulu Kaymakamlığı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla birlikte yeni stadyum çalışmaları için ilk adım atılarak ihalesi geçtiğimiz haftalarda yapıldı.

Kaymakam Ali Edip Budan, Kulu Kaymakamlığı ve Kulu Belediyesi arasındaki protokol çerçevesinde, yeni stadyumun betonarme tribününün ihalesinin yapıldığını belirtti.

Budan, "İlgili firma çalışmalara başlamadan önce saha zemininde bulunan doğal çimi okullara ve kurumlara taşıyarak yeşil alan oluşturduk. Yapılan çalışma ile okul bahçelerini yeni bir görünüme kavuşturmak istiyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte halı şeklinde rulo yapıp bunları okullarımızın bahçesine taşıyarak yeşil alan oluşturuyoruz. Bu yeşil alan çalışması ile okullarımız çok daha güzel bir görünüme, çocuklarımız ise yeşille iç içe olduğu bir ortama kavuşacaktır. Ben burada çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA