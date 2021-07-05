Son dakika haber... Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Müze kartı ile tüm müzeler yıllık 60 lira"
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Son dakika haber... Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Müze kartı ile tüm müzeler yıllık 60 lira"

Son dakika haber... Kültür ve Turizm Bakanlığı: 'Müze kartı ile tüm müzeler yıllık 60 lira'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın twitter hesabından yapılan paylaşımda, tüm müzelerin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz, diğer vatandaşlar için ise yıllık ziyaret bedelinin Müzekart ile 60 lira olduğu kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın twitter hesabından yapılan paylaşımda, tüm müzelerin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz, diğer vatandaşlar için ise yıllık ziyaret bedelinin Müzekart ile 60 lira olduğu kaydedildi.

Galata Kulesi Müzesinin fiyatına yönelik sosyal medyada yer alan iddialar üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapıldı. Galata Kulesi'nin görselinin de yer aldığı paylaşımda, Tüm müzelerin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz, diğer vatandaşlar için ise yıllık ziyaret bedelinin Müzekart ile 60 lira olduğu kaydedildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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