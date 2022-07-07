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Yürüyen Köşk Çocuk Festivali sona erdi

AA - Cem Mete Okur - Kültür Sanat
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Yürüyen Köşk Çocuk Festivali sona erdi

Yalova'da düzenlenen "2. Yürüyen Köşk Ulusal ve Uluslararası Müzik Dans Çocuk Festivali"nin son gününde, yerli yabancı yaklaşık 400 çocuk ile vatandaşlar atabarı oynadı.

Yalova'da düzenlenen "2. Yürüyen Köşk Ulusal ve Uluslararası Müzik Dans Çocuk Festivali"nin son gününde, yerli yabancı yaklaşık 400 çocuk ile vatandaşlar atabarı oynadı.

"Dünya çocukları Atatürk'ün kenti Yalova'da buluşuyor" sloganı ile hayata geçirilen festival, renkli görüntülere sahne oldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 10 ülkenin yanı sıra Erzurum, Van, Eskişehir, Kocaeli ve Çankırı'dan festivale katılan çocukların atabarı oyunu Yalovalılardan ilgi gördü.

Meydana etkinlikleri izlemeye gelenlerin de eşlik ettiği oyunla festival son buldu.

AA / Cem Mete Okur - Kültür Sanat

Yürüyen Köşk Yalova Çocuk Kültür Sanat Haberler

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