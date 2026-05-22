Yozgat'ta "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde yöresel yemekler tanıtıldı

Yozgat'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen 'Bir Sofrada Miras' etkinliğinde arabaşı, desti kebabı, gilik köfte gibi yöresel lezzetler tanıtıldı. Vali Özkan, unutulan tatların yeniden gün yüzüne çıkarıldığını belirtti.

Yozgat'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Bir Sofrada Miras" etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte arabaşı ve helle çorbası, desti kebabı, gilik köfte, Yozgat madımağı ile incir uyutması gibi yöresel yemekler ve tatlılar tanıtıldı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yaptığı konuşmada, her yıl olduğu gibi geleneksel Türk mutfağının Yozgat'a özgü lezzetlerinin vatandaşlarla buluşturulduğunu söyledi.

Bu tür programların unutulan lezzetlerin yeniden gün yüzüne çıkması için iyi bir fırsat olduğunu dile getiren Özkan, "İnşallah Yozgat, geçmişten gelen kadim kültürüyle güne, günden de atiye doğru yol almaya devam edecek. Bu vesileyle de arkadaşlarımız unutulan, unutulmakta olan, bunun yanı sıra da bilinen tüm Yozgat lezzetini güne taşımış oldular." dedi.

Özkan, etkinlikte yöresel lezzetleri görme ve tatma imkanı bulduklarını belirterek, organizasyona katkı sunan belediyelere, emek veren kadınlara ve katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlikte düzenlenen "Anne Kurabiyesi Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik
