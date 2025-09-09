Yılın Kalfası Seçilen Metehan Arslan Altın Hasır İşlemeciliğinde Başarı Yakaladı

Ticaret Bakanlığınca "yılın kalfası" seçilen Trabzonlu 16 yaşındaki Metehan Arslan, küçük yaşlarda başladığı altın hasır işlemeciliğini büyük bir tutkuyla sürdürüyor.

Ağabeyine özenerek hasır işlemeciliğine ilk adımı atan Arslan, Ortahisar ilçesinde çırak olarak başladığı kuyumcu atölyesinde 2 yıldır özveriyle çalışıyor.

Ustalarından mesleğin inceliklerini öğrenen Arslan, kendisini geliştirerek kalfalığa adım attı.

Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi Takı İmalatı Bölümünde eğitimini sürdüren Arslan, usta olup kendi iş yerinde çırak ve kalfalar yetiştirmeyi hayal ediyor.

Ticaret Bakanlığınca 81 ilden adaylar arasından "yılın kalfası" seçilen Arslan, 27 Eylül'de Kırşehir'de düzenlenecek törenle ödülünü alacak.

Metehan Arslan, AA muhabirine, hasır işlemeciliğiyle uğraşan ağabeyinin izinden gitmek istediğini söyledi.

Ağabeyi ile aynı mesleği yapmak için bu işe başladığını belirten Arslan, yaklaşık 2 yıldır altın hasır işlemeciliğini özenle sürdürdüğünü ifade etti.

Arslan, mesleğin detaylarını öğrenmek için çok çalıştığını belirterek, "Ustalarım beni yetiştirdi. Onlara çok teşekkür ediyorum. Beni bu duruma getirdiler, bu kadar yükselttiler. Üzerimde çok emekler var." dedi.

"İlk duyduğumda çok sevindim"

Hasır işlemeciliğinin el emeği yüksek bir meslek olduğuna dikkati çeken Arslan, "Atölyede örücüden gelen örgüleri dövüp, tavlayıp, tokalarını takıyoruz. Ürünü son aşamaya, satışa hazır hale getiriyoruz." diye konuştu.

Arslan, "yılın kalfası" seçilmekten mutluluk duyduğuna işaret ederek, "İlk duyduğumda çok sevindim. Bundan sonraki hedefim usta olup, kendi dükkanımı açmak. Yeni çıraklar, kalfalar yetiştirmek." ifadesini kullandı.

"Metehan 2 yılda kendisini geliştirdi"

Metehan Arslan'ın ustası Cavit Önal da Trabzon hasırının yıllardır sadece kentte üretildiğini hatırlattı.

Trabzon hasırının el emeği ve ince işçilik istediğine işaret eden Önal, "Metehan yaklaşık 2 yıldır bizimle. Az bir süre olmasına rağmen bu 2 yılda kendisini bayağı geliştirdi, iyi işler yaptı. Türkiye birincisi oldu. Bu da bizim için gurur verici oldu. Metehan'ı tebrik ediyorum." dedi.

Önal, şu ana kadar çok sayıda çırak ve kalfa yetiştirdiklerini, yılın kalfasının da atölyelerinden çıkmasından ayrıca mutlu olduklarını sözlerine ekledi.