Yeşilay Çanakkale Şubesi'nden Bağımlılık ile Mücadele Amaçlı Sergi

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Çanakkale'de Yeşilay Çanakkale Şubesi Kadın Komisyonu öncülüğünde düzenlenen sergide, bağımlılıkla mücadele eden kadınların el emeği 160 eser sergilendi. Etkinlik, kursiyerlerin yıllık çalışmalarının bir ürünü olarak gerçekleştirildi.

Yeşilay Çanakkale Şubesi Kadın Komisyonu öncülüğünde, bir yıllık emeğin ürünü 160 el işi eserin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Çanakkale'de bağımlılıkla mücadele eden kadınlar için Yeşilay Çanakkale Şubesi ile Çanakkale Halk Eğitim Merkezi'nin iş birliği ve Çanakkale Belediyesinin destekleriyle dikiş, çocuk üst giysileri dikimi, şiş örücülüğü, pasta, börek ve kurabiye yapımı kursları düzenlendi.

Kurslara katılan 56 kursiyer tarafından bir yıl boyunca 160 farklı ürün hazırlandı.

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılara kursiyerlerin hazırladığı ürünler hakkında bilgi verildi.

Açılışa, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın eşi Neşe Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, İl Müftü Yardımcısı Nimet Keseli Ustabaşı, Yeşilay Çanakkale Şube Başkanı Nilay Köleoğlu, Çanakkale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Akyol, Yeşilay Çanakkale Şubesi yöneticileri ile kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergi, yarın akşama kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Kültür Sanat
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