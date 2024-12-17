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Yeşil Kampüs Festivali Bolu'da Gençlerin Çevre Farkındalığını Artırıyor

Yeşil Kampüs Festivali Bolu'da Gençlerin Çevre Farkındalığını Artırıyor
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Türkiye Çevre Ajansı tarafından düzenlenen Yeşil Kampüs Festivali, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde gençlere çevre farkındalığını artırmayı hedefliyor. Çevre Tırı, sıfır atık ve geri dönüşüm temaları ile eğlendirici ve öğretici içerikler sunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansınca, gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali", Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) devam ediyor.

Gölköy kampüsündeki etkinliğe katılan Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ve BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile öğrenciler, "Çevre İçin Yollardayız, Gençlerin Yanındayız" sloganıyla harekete geçen "Çevre Tırı"nı ziyaret etti.

Pirinççi, gazetecilere, yeşil alanlarıyla tanınan BAİBÜ'de Bakanlığın ve Ajansın faaliyetlerini doğrudan gençlere anlattıklarını, yeni dönemde hayata geçirilecek "Depozito Yönetim Sistemi"ne ilişkin bilgi verdiklerini söyledi.

Bakanlığın 2025'te de gençler için çalışmalar yapacağına işaret eden Pirinççi, "Gerek çevrenin korunması gerekse de döngüsel ekonomiye katkı sağlaması açısından Bakan'ımız Sayın Murat Kurum'un belirleyeceği tarihte Depozito Yönetim Sistemi'nin tanıtımı yapılacak. Hangi ilde başlayacağı, hangi illere yayılacağı ve Türkiye genelinde ne zaman devreye alınacağını Sayın Bakan'ımız açıklayacak. Bakanlığımızca yürütülen bu çalışmayla dünyada ilk olarak nitelendirebileceğimiz, teknolojisi, yöntemi ve yaygınlığı açısından dünyada örneği olmayan bir sistemi hayata geçirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Pirinççi, öğrencilerin çevrenin korunmasına kayıtsız kalmadıklarına değinerek, "Bu ilgi bizler açısından sevindirici. Bakanlık olarak attığımız adımlar, gençlerimize ve hatta gelecekte onların çocuklarına yarayacak. Bu adımların meyvelerini belki de 10, 15, 20 yıl sonra çok daha etkili şekilde göreceğiz." dedi.

Prof. Dr. Alişarlı da çevreye duyarlı, çevre kulüpleri bulunan, bakanlıklar düzeyinde projeler üretip hayata geçiren üniversite olduklarını anlattı.

Kampüs içinde sıfır atıkla ilgili toplama alanlarının bulunduğuna değinen Alişarlı, "Sadece atıklarla ilgili değil, önümüzdeki dönem için güneş enerji sistemiyle ilgili de çalışmamız olacak. Bu çalışmayla aynı zamanda elektrikten tasarrufu edip ciddi şekilde bütçeye katkı sağlayacak bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevre Tırı

Gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali" kapsamında, "Çevre İçin Yollardayız, Gençlerin Yanındayız" sloganıyla harekete geçen Çevre Tırı'nın ilk durağı Sakarya Üniversitesi oldu.

Özellikle sıfır atık, geri dönüşüm, "Depozito Yönetim Sistemi", deniz ekosisteminin önemi ve "Mapa Şamandıra Sistemi" ile çevrenin korunması ve sürdürülebilir gelecek temalarına vurgu yapan eğlendirici ve öğretici içerikler barındıran tırın, ilk etapta 9 ilde 13 üniversitede öğrencilerle buluşması planlanıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat
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