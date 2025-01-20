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Yalova'da Pişi Geleneği Nesiller Boyu Yaşatılıyor

Yalova'da Pişi Geleneği Nesiller Boyu Yaşatılıyor
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Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde, pişi geleneği ölümler sonrası hayır olarak dağıtılarak nesilden nesile devam ettiriliyor. Ramazan ve kandil gibi özel günlerde de yapılan ve topluca dağıtılan pişi, belde kadınları tarafından hazırlanarak halka sunuluyor.

Yalova'da pişi geleneğini nesilden nesile yaşamaya devam ediyor

YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde vatandaşlar, ölümlerden sonra hayır olarak dağılan pişi geleneğini nesilden nesile yaşatmaya devam ediyorlar.

Özellikle Ramazanlarda iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan pişi, kandil gibi özel günlerde yapılarak dağıtılmasının yanı sıra ölülerin arkasından hayır olarak da uzun yıllardır ikram edilmeye devam ediyor. Bu kültürün yaşatıldığı Esenköy'de de kadınlar beldelerinde bu geleneği sürdürüyor. Meydanda toplanan kadılar pişi yaparak vatandaşlara dağıtıyor. Belde halkı sakinlerinden Sebahat Özcam nesilden nesile bu geleneğin devam ettiğini belirterek, "Pişi dağıtımı geleneksel bir şey. Bu bütün köylerde vardı. Bu, annelerimizden, anneannelerimizden bir gelenek. Biz de geleneklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR YALÇIN UÇAR - Kültür Sanat
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