Van Gogh Müzesi 50. Yılını Ayçiçeği Sanat Festivali ile Kutladı

Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi, 50. yıl dönümünü kutlamak ve Vincent van Gogh'un mirasını onurlandırmak amacıyla Ayçiçeği Sanat Festivali düzenledi. Hollanda Prensesi Beatrix de kutlamalara katıldı.

Van Gogh Müzesi, 50. yıl dönümünü kutlamak, ayrıca en ünlü ve üretken Hollandalı sanatçılardan biri olan Vincent van Gogh'un mirasını onurlandırmak amacıyla Amsterdam'da bir dizi kutlama etkinliği düzenledi.

Müze, Vincent van Gogh'un hayatı ve sanat eserleri anısına 2 Haziran 1973'te açılmıştı.

Kutlamalar, Amsterdam'daki Müze Meydanı'nda düzenlenen Ayçiçeği Sanat Festivali biçiminde gerçekleşti. Katılımcılara, sokak tiyatrosu performansları, akrobasi gösterileri, çiçekli bisiklet dekorasyonları ve müzik performanslarının da yer aldığı bir dizi ilgi çekici etkinlik sunuldu. Festivale katılanlara taze ayçiçekleri hediye edildi.

Kutlamalara Hollanda Prensesi Beatrix de katıldı. Etkinlik sırasında, elli yıl önce annesi Prenses Juliana'ya müzenin açılışında sunulduğu gibi prensese de müze müdürü Emilie Gordenker tarafından ayçiçeği hediye edildi.

Amsterdam'daki büyüleyici çiçeklerle süslü bisikletleriyle tanınan ünlü yerel sanatçı Warren Gregory, Van Gogh'un eserlerinin en ikonik temalarından biri olan ayçiçekleriyle süslenmiş özel el yapımı bisikletleri sergiledi.

1853 yılında doğan Van Gogh, hayatı ve sanatsal yolculuğu ile dünyayı büyüleyen post-empresyonist bir ressamdı. Hollandalı ressam, 1890 yılında 37 yaşında hayatını kaybetti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amsterdam'dan bildiriyor.

(XHTV)