Van'da Yılsonu Sergisi Açıldı

Van'da Yılsonu Sergisi Açıldı
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Van'ın İpekyolu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında yıl boyunca yapılan çalışmaları sergiledi. Sergide giyim, bilişim, geleneksel sanatlar ve çinicilik gibi birçok alanda el emeği göz nuru ürünler yer aldı.

Van'da yılsonu sergisi

VAN - Van'ın İpekyolu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' çerçevesinde yıl içerisinde yapılan çalışmalar sergilendi.

İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen sergide açılış konuşmasını yapan İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Arif Yılmaz, halk eğitim merkezlerinin sadece bilgi aktaran, beceri kazandıran kurumlar olmadığını ifade ederek, "Halk eğitim, misyonu gereği toplumun her kesimine hitap eden, her alanda eğitim ihtiyacı duyan, eğitimini tamamlamak isteyen, becerisini geliştirmek isteyen her vatandaşımıza ufuklar açan, imkanlar sunan bir yaygın eğitim kurumudur. Halk eğitim, sadece kurslar açan kurumlar değildir. İnsanların yaşamlarında yeni ufuklar açan, onların kendi ayakları üstünde durmasını sağlayan, özellikle bayanların kendi becerilerini geliştirerek, toplum içerisinde ciddi anlamda ekonomiye katkı sunan bireyler olması yönünde çalışmalar yapıyor. Sergimiz çok zengin bir sergi. Sergimizde giyimden bilişim alanına, geleneksel sanatlardan çiniciliğe kadar her alanda örnek teşkil eden çalışmalarımız var. Bu çalışmalar usta öğreticilerimizin, öğretmenlerimizin yıl boyunca el emeği göz nuru ile ortaya çıkardıkları ve sanatsal değeri olan çalışmalardır. Ben kendilerini kutluyor, sergimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Van'da üç gün boyunca sürecek olan sergilerde el emeği göz nuru ürünlerini sergileme fırsatı bulduklarını belirten kursiyerler ise sergiye gösterilen ilginin güzel olduğunu belirterek, herkesi sergiye beklediklerini söylediler.

Yılsonu sergisine il ve ilçe şube müdürleri, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

(ATL-MSA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ATİLLA İDİZ - Kültür Sanat
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