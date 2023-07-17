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Usta Sanatçı Tanju Tuncel Hayatını Kaybetti

Kültür Sanat Haberleri

Bir süredir bakımevinde kalan usta sanatçı Tanju Tuncel, 83 yaşında hayatını kaybetti. Tuncel'in huzurevindeki son videosu ise duygusal bir şekilde paylaşıldı.

Bir süredir bakımevinde kalan usta sanatçı Tanju Tuncel hayatını kaybetti.

83 yaşında hayatını kaybeden Tanju Tuncel, bir süredir huzurevinde yaşıyordu.

Usta sanatçının huzurevindeki videosu ortaya çıktı. Tuncel videoda şunları söyledi:

"Ben Tanju Tuncel... Burada çok mutluyum. Ama ne olursa olsun hepinizi arıyorum. Arada bir arkadaşlar geldiği zaman sanki hepinizle irtibat kurmuş gibi oluyorum. Yaşadığınız her nefesin kıymetini bilin."

Usta oyuncunun sözleri sosyal medyada gündem oldu. Tuncel'in sözleri duyanları üzdü.

Kaynak: Magazinkolik / Kültür Sanat

Tanju Tuncel Kültür Sanat Haberler

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