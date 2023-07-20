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Usta oyuncu Trabzon'da yeni film çekimlerine başladı

Kültür Sanat Haberleri

Senaryosunu Yılmaz Okumuş'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun yaptığı 'Öğretmen' isimli filmin çekimleri için Trabzon'a giden usta oyuncu, müjdeli haberi takipçilerine sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Geçtiğimiz gün okuma provasından toplu fotoğraf paylaşan Dabak, filmde fikirleri ve öğütleriyle kendisine danışılan köyün bilirkişisi Nokta Ana karakterini canlandıracak.

Senaryosunu Yılmaz Okumuş'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun yaptığı "Öğretmen" isimli filmin çekimleri için Trabzon'a giden usta oyuncu, müjdeli haberi takipçilerine sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla duyurdu.

Geçtiğimiz gün okuma provasından toplu fotoğraf paylaşan Dabak, filmde fikirleri ve öğütleriyle kendisine danışılan köyün bilirkişisi Nokta Ana karakterini canlandıracak.

Kaynak: Magazinkolik / Kültür Sanat

Yılmaz Okumuş Trabzon Kültür Sanat Haberler

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