ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da binlerce mor salkım ve erguvan vatandaşlara dağıtıldı

Üsküdar'da 16. Geleneksel Mor Salkım Dikim ve Dağıtım Şöleni gerçekleşti

İSTANBUL - Üsküdar'da tüm İstanbullulara adeta bahar şöleni yaşatan Geleneksel Mor Salkım ve Erguvan Dağıtım Şenliği'nin 16.'sı gerçekleştirildi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda vatandaşın katıldığı renkli etkinlikte 5 bin mor salkım ve erguvan vatandaşlara dağıtıldı.

Üsküdar Belediyesi'nin, ilkbaharın simgesi haline gelen mor salkımların dikimi ve dağıtımını yaptığı etkinlik, tüm İstanbullulara adeta bahar şöleni yaşattı. Bu sene 16.sı gerçekleşen Mor Salkım Dikim ve Dağıtım Şenliği'ne Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, edebiyatçı Beşir Ayvazoğlu, Türk düşünür ve yazar Ümit Meriç Yazan da katıldı. Her yıl düzenlenen şenlikte bu sene 5 bin mor salkım fidanı vatandaşlara dağıtılırken, Üsküdar Belediyesi tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının bahçelerine, parklara ve cami avlularına mor salkım fidanı dikildi.

"5 bin ile 10 bin arası vatandaşımıza mor salkımlardan hediye edeceğiz"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Vatandaşımızın ilgisi fevkalade güzel. Kovid yüzünden geçtiğimiz yıllarda evlerine gidip bizzat teslim ediyorduk. Vatandaşlarımız bu dağıtım törenine çok güzel ilgi gösterdiler. Bugün burada 5 bin ile 10 bin arası vatandaşımıza bu mor salkımlardan hediye edeceğiz. Bunları alıp evlerine götürecekler, bahçelerine dikecekler, balkonlarında saksılara dikecekler. Biz de camilerin bahçelerine, Üsküdar'daki parklarımızda ve millet bahçemize dikeceğiz. Zaten mor salkım ve erguvan çiçeği Üsküdar'a has bir çiçek. Mor salkım tazelik, güzellik, dayanıklılık ve vefa demektir. Aslında mor salkım Üsküdar demektir. Şimdiden herkese bu güzel fidanı dikmeyi ve onu büyüterek onun mutluluğunu huzurunu yaşamalarını temenni ediyorum." dedi.