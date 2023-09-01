Uşak'ın Banaz ilçesi düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını kutladı

Uşak'ın Banaz ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Banaz Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığınca gerçekleştirilen programda, mehter takımı çeşitli marşlar seslendirerek sokakları gezdi.

Banaz Kültürpark Alanı'nda sanatçılar Ümit Besen, Pamela ve Yılmaz Yıldız sevilen şarkılarını seslendirdi.

Banaz Kaymakamı Musa Aydemir, yaptığı konuşmada, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Vatanın kolay kazanılmadığını belirten Aydemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükran ve rahmetle andıklarını bildirdi.

Programlara Uşak milletvekilleri İsmail Güneş, Ali Karaoba, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, İlçe Emniyet Müdürü Şahap Köse ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Merve Tuzcu da katıldı.