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Ünlü Keman Sanatçısı Gidon Kremer Ankara'da Konser Verdi

Ünlü Keman Sanatçısı Gidon Kremer Ankara'da Konser Verdi
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Gidon Kremer, Ankara'daki konserinde Kremerata Baltica orkestrasıyla birlikte ünlü bestecilerin eserlerini seslendirdi.

Ünlü keman sanatçısı Gidon Kremer, Ankara'da konser düzenledi.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nca, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'unda düzenlenen konserde sanatçıya, Kremerata Baltica orkestrası eşlik etti.

Konserde, sanatçılar Veronika Dzyadek, Magdalena Ceple ve Andrei Pushkarev de solist olarak yer aldı.

Sanatçılar, Mozart, Michael Nyman, Viktor Kosenko ve Dmitri Shostakovich gibi ünlü bestecilerin eserlerini seslendirdi.

Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Kültür Sanat
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